Премьер Грузии не намерен уходить в отставку на фоне протестов

ТБИЛИСИ, 1 июн – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что не намерен покидать должность, несмотря на требования участников многотысячной акции, и сделает это, когда такое решение пойдет на пользу стране.

У здания главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. Это вызвало гнев отца убитого подростка. Акция продолжилась у здания парламента Тбилиси.

"Наше руководство – это избранное народом руководство. Я всегда стоял и стою рядом с людьми, никогда не стеснялся прямых коммуникаций с людьми и именно поэтому решил прийти к участникам акции. В первую очередь прийти к отцу убитого молодого человека и к другим родителям погибших детей, которые там стоят", — заявил Квирикашвили на чрезвычайном брифинге в четверг.

По словам премьера, его появление на вечерней акции митингующие приняли позитивно, однако отдельные "политически ангажированные" группы не дали ему выступить перед обществом.

"Моя должность не стоит мне страданий ни одного человека. Как только я буду уверен, что моя отставка пойдет на пользу стране, даже совсем немного улучшит и разрулит ситуацию, я ни на одну секунду не задумаюсь. Сегодня такой ситуации нет, и такого момента не было. Однако для меня важно сохранить стабильность в стране и ответить на все вопросы общества", — заявил премьер.