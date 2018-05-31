Мюллер потратил за полгода $4,5 миллиона на "российское расследование"

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер потратил 4,5 миллиона долларов на "российское расследование" в период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года, говорится в сообщении министерства финансов.
По состоянию на декабрь предыдущего года минюст потратил на расследование около 7 миллионов долларов, из них 3,2 миллиона пришлись на затраты офиса Мюллера.
Мюллер был назначен в мае 2017 года для расследования предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Трамп называет расследование "охотой на ведьм", а представители Белого дома критикуют Мюллера за то, что он отвлекает общество от "реальных достижений" администрации.