Мюллер потратил за полгода $4,5 миллиона на "российское расследование"

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер потратил 4,5 миллиона долларов на "российское расследование" в период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года, говорится в сообщении министерства финансов.

Всего сумма расходов составила 4 506 624 доллара. Крупнейшая статья расходов — зарплата и другие выплаты работникам, на эти цели пошло 2,7 миллиона долларов. Еще почти 900 тысяч ушло на аренду, связь и счета, более полумиллиона долларов пошло на командировки и транспортные расходы, более 250 тысяч долларов — на оплату труда подрядчиков. На приобретение оборудования ушло почти 55 тысяч, а на расходные материалы — почти 30 тысяч долларов. Отдельно в списке расходов стоит "транспортировка вещей", на которую потрачено 1,3 тысячи долларов.

По состоянию на декабрь предыдущего года минюст потратил на расследование около 7 миллионов долларов, из них 3,2 миллиона пришлись на затраты офиса Мюллера.

Мюллер был назначен в мае 2017 года для расследования предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Трамп называет расследование "охотой на ведьм", а представители Белого дома критикуют Мюллера за то, что он отвлекает общество от "реальных достижений" администрации.