В МВФ раскритиковали новые пошлины США

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Международный валютный фонд заявил в ответ на введение США новых заградительных пошлин на сталь и алюминий, что в торговых войнах проигрывают все стороны.
"Очень жаль, что напряженность в торговле повышается в тот момент, когда торговля поддерживает мировую экономику. В первый раз за долгое время торговля растет быстрее мирового ВВП, что способствует восстановлению экономики по всему миру", — добавил Райс.
"В конечном счете, если торговля серьезно нарушится, если уровень доверия между действующими лицами экономики сильно пострадает, от этого будут страдать больше всего самые бедные люди в G7", — заявила Лагард, которая находится в Канаде на симпозиуме "большой семерки".
Президент США Дональд Трамп объявил в марте, что планирует ввести ввозные пошлины на импортную сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. США уже ввели эти пошлины против большинства стран, а с 1 июня добавляют в список государства ЕС, Канаду и Мексику. Все эти страны выразили протест и не исключили ответных мер.