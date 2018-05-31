В МВФ раскритиковали новые пошлины США

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Международный валютный фонд заявил в ответ на введение США новых заградительных пошлин на сталь и алюминий, что в торговых войнах проигрывают все стороны.

"Все проигрывают в длительных торговых войнах. Мы призываем страны к совместной конструктивной работе по снижению торговых барьеров и разрешению противоречий без того, чтобы прибегать к исключительным мерам", — заявил представитель МВФ Джерри Райс, отвечая на вопросы журналистов о реакции фонда на введение пошлин.

"Очень жаль, что напряженность в торговле повышается в тот момент, когда торговля поддерживает мировую экономику. В первый раз за долгое время торговля растет быстрее мирового ВВП, что способствует восстановлению экономики по всему миру", — добавил Райс.

В свою очередь, директор-распорядитель фонда Кристин Лагард заявила в Twitter, что от нарушения торговли пострадают беднейшие слои.

"В конечном счете, если торговля серьезно нарушится, если уровень доверия между действующими лицами экономики сильно пострадает, от этого будут страдать больше всего самые бедные люди в G7", — заявила Лагард, которая находится в Канаде на симпозиуме "большой семерки".

Президент США Дональд Трамп объявил в марте, что планирует ввести ввозные пошлины на импортную сталь в размере 25% и на алюминий в 10%. США уже ввели эти пошлины против большинства стран, а с 1 июня добавляют в список государства ЕС, Канаду и Мексику. Все эти страны выразили протест и не исключили ответных мер.