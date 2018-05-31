Конте представил президенту состав правительства Италии

РИМ, 31 мая —РИА Новости, Александр Логунов. Юрист Джузеппе Конте, которому президент Италии поручил сформировать новое правительство, представил главе государства состав своего кабинета, заявил вечером в четверг генеральный секретарь канцелярии президента Уго Дзампетти. Его выступление транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.

"Президент принял профессора Конте, которому поручил сформировать правительство. Конте принял мандат и представил президенту список правительства. Церемония принесения присяги новым правительством состоится завтра 1 июня в 16 часов", — сказал Дзампетти.

После принесения присяги правительство Италии будет считаться действующим.

Затем оно должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.