В Тбилиси митингующие призвали президента поддержать их

ТБИЛИСИ, 31 мая — РИА Новости. Участники акции протеста в связи с нашумевшим делом убийства подростков, митингующие у здания парламента, призвали президента Георгия Маргвелашвили прийти к ним и поддержать их, передает корреспондент РИА Новости.
"Хочу обратиться с просьбой к президенту страны, если можете, придите и поддержите нас", — заявил Саралидзе во время выступления на митинге.
Ранее Саралидзе поддержала на акции дочь президента Анна Маргвелашвили и первая леди Мака Чичуа.
Собравшиеся у парламента митингующие требуют "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования" и уголовно наказать для всех виновных в смерти подростков в декабре прошлого года. Участники акции недавно потребовали отставки правительства и премьер-министра Георгия Квирикашвили. Они начали расставлять палатки и заявили, что не планируют расходиться.
В #Тбилиси снова протесты. На этот раз — из-за действий прокуратуры по одному из громких уголовных дел. #Protests #Georgia pic.twitter.com/TOPGZ1DwtA— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 мая 2018 г.