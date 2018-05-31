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В мире

Суд арестовал подозреваемого в покушении на Аркадия Бабченко

Сюжет:
Инсценировка убийства Аркадия Бабченко (155)
22:1631.05.2018
(обновлено: 23:16 31.05.2018)
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© СБУЗадержание предполагаемого заказчика покушения на журналиста Аркадия Бабченко в КиевеЗадержание предполагаемого заказчика покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве
© СБУ

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Суд в Киеве арестовал на два месяца подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Цветы у портрета Аркадия Бабченко. 30 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Гнусно и нелепо": мир шокирован инсценировкой убийства Бабченко в Киеве

По решению судьи Виктории Свитлицкой, подозреваемый — директор украинского предприятия по производству оружия "Шмайсер" Борис Герман — не сможет выйти на свободу под залог.

На заседании суда обвиняемый заявил, что заранее осознавал, что "исполнитель" покушения будет сотрудничать со Службой безопасности Украины, а убийство будет инсценировано.

Речь Германа в суде

По словам Германа, исполнителем покушения был Алексей Цимбалюк.

Он известен по своей деятельности во время силовой операции в Донбассе и "никогда в жизни не будет убивать какого-либо человека, особенно безоружного человека".

"Все прекрасно знали, что он побежит в СБУ и начнет все рассказывать, потому что на фронте их этому научили. Поэтому мы точно знали, что будет инсценировка", — рассказал подозреваемый.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
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Аваков удивился международной реакции на "воскрешение" Бабченко

Он отметил, что не испытывает отрицательных эмоций к Бабченко и не имеет претензий к Цимбалюку.

Позиция защиты

Адвокат подозреваемого Евгений Солодко назвал обвинения следствия похожими на суждения из телешоу "Битва экстрасенсов".

По его словам, следствие не установило, кто предложил Герману организовать убийство. Как считает адвокат, поэтому нельзя утверждать, что организатором покушения стал именно Герман.

"Кто это сообщил стороне обвинения… или это "Битва экстрасенсов"?" — заявил Солодко.

Адвокат просил суд отказать прокуратуре в аресте Германа и отпустить его из зала суда. "Очень спорная квалификация (дела), а относительно рисков — их вообще не существует", — сказал адвокат обвиняемого.

Он также заявил, что оснований для подозрения Германа в подготовке теракта нет, а его дело является "пиар-ходом" правоохранителей.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В досье "киллера" на Бабченко нашли несоответствия

Инсценировка убийства

Во вторник МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке дома в Киеве.

В среду СБУ опровергла эти сведения. Руководитель ведомства Василий Грицак заявил, что информацию об убийстве Бабченко распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Так, намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".

Кто такой Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с Первым каналом и ТВЦ, освещал события грузино-югоосетинского конфликта.

Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо

До того как занялся журналистикой, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Известен как основоположник современной военной прозы. Выпустил несколько книг о событиях в Чечне.

Бабченко резко критиковал Москву, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе.

Журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В августе 2017-го он пообещал вернуться в Москву "на первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской".

В Киеве ведет программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.

Несмертельный номер
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Несмертельный номер

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Колеров
Прикольно так. Сами инсценировали покушение, а потом сами арестовали подозреваемых в покушении. Только там такое возможно.
Хорошо хоть новичком не потравились там
22:51
31.05.2018
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Fugaev Evgeny
До чего смешно,это называется "узаконенный отжим" чем "незалежная" после майдана и занималась!
Я с хохлов ..... и заводик прибрали и с "Госдепа" денежку снимут за поклёп в виде провокации!
P.S Надо будет следить,что с заводиком случится "кому отойдёт" и кого в состав учредителей включат!
А может это хитрая форма "национализации" ржу!)))))
22:52
31.05.2018
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