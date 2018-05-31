ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Соглашение по денуклеаризации КНДР должно учитывать интересы Японии и Южной Кореи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Что я могу сказать, это то, что мы ведем переговоры с Японией и Южной Кореей по подходам к решению вопросов с Северной Кореей", — сказал Помпео.

"Мы понимаем их обеспокоенность, какие риски могут возникать перед ними, и соглашение, которое мы подготовим, должно учитывать интересы этих стран", — добавил он в ходе конференции по итогам встречи с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.

Ким Ён Чхоль прибыл в Нью-Йорк из Пекина для проведения переговоров с Помпео по поводу подготовки к запланированному на 12 июня в Сингапуре саммиту США-КНДР. Ожидается, что в пятницу делегация КНДР передаст Трампу письмо от лидера Северной Кореи.