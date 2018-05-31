Виталий Кличко устроил экскурсию главе МИД Германии по Киеву

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг прибыл в Киев, где ему устроил экскурсию мэр города Виталий Кличко, сообщает украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

"Достойный старт первого в истории визита федерального министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Украину: главный "экскурсовод" — мэр Киева Виталий Кличко", — написал посол и опубликовал фотографию министра с мэром.

В свою очередь ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в четверг вечером встретится с главой МИД ФРГ, а премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что также вечером встречается с немецким министром.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг посетит Киев, в пятницу он отправится на линию разграничения в районе Мариуполя.