В Тбилиси участники митинга призвали министра юстиции уйти в отставку

ТБИЛИСИ, 31 мая – РИА Новости. Участники митинга протеста у здания парламента в Тбилиси, в результате которого в отставку ушел главный прокурор Грузии, призвали министра юстиции Тею Цулукиани уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
"Заявления министра юстиции постыдны. Она должна своевременно оставить должность и уйти в отставку. Если наши требования не будут выполнены, акция станет более масштабной, к нам подключатся люди из регионов страны", — заявил один из участников акции во время выступления на митинге.
Митингующие начали устанавливать палатки. Они также требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и его правительства, передает корреспондент РИА Новости. "Призываем и требуем отставки премьера Квирикашвили и всего правительства Грузии. Мы не отступим и будем стоять до конца",- заявил Саралидзе во время выступления.
В #Тбилиси снова протесты. На этот раз — из-за действий прокуратуры по одному из громких уголовных дел. #Protests #Georgia pic.twitter.com/TOPGZ1DwtA— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 31 мая 2018 г.
Все больше участников присоединяются к акции. Как передает корреспондент РИА Новости, протестующие требуют "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования". В эти минуты проспект Руставели, где расположено здание парламента страны, перекрыт. К демонстрантам присоединяются общественные деятели, представители разных неправительственных организаций и оппозиционеры.