В Тбилиси участники митинга призвали министра юстиции уйти в отставку

ТБИЛИСИ, 31 мая – РИА Новости. Участники митинга протеста у здания парламента в Тбилиси, в результате которого в отставку ушел главный прокурор Грузии, призвали министра юстиции Тею Цулукиани уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.

У здания Главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого в центре Тбилиси в потасовке в декабре прошлого года 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Это вызвало гнев отца убитого подростка.

"Заявления министра юстиции постыдны. Она должна своевременно оставить должность и уйти в отставку. Если наши требования не будут выполнены, акция станет более масштабной, к нам подключатся люди из регионов страны", — заявил один из участников акции во время выступления на митинге.

Митингующие начали устанавливать палатки. Они также требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и его правительства, передает корреспондент РИА Новости. "Призываем и требуем отставки премьера Квирикашвили и всего правительства Грузии. Мы не отступим и будем стоять до конца",- заявил Саралидзе во время выступления.

Все больше участников присоединяются к акции. Как передает корреспондент РИА Новости, протестующие требуют "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования". В эти минуты проспект Руставели, где расположено здание парламента страны, перекрыт. К демонстрантам присоединяются общественные деятели, представители разных неправительственных организаций и оппозиционеры.