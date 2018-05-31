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В Греции поприветствовали укрепление авиабазы США на своей территории

21:2431.05.2018
(обновлено: 21:33 31.05.2018)
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© AP Photo / CTK, Jan KollerАмериканские истребители F-16. Архивное фотоАмериканские истребители F-16. Архивное фото
© AP Photo / CTK, Jan Koller

АФИНЫ, 31 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр национальной обороны Греции Панос Камменоса заявил, что укрепление авиабазы США в Ларисе в интересах стабильности в регионе.

Американский истребитель F-16C. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
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Камменос в четверг вместе с послом США в Греции Джефри Пайеттом посетил 110-е авиакрыло в Ларисе, где размещены американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. С их размещением, по оценке обозревателей, база в Ларисе превращается в передовую авиабазу США. Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper может нести несколько ракет воздух-земля и бомб с лазерным наведением.

"Мы находимся в 110-м авиакрыле вместе с послом Соединенных Штатов в Греции. Его присутствие здесь свидетельствует о стратегическом сотрудничестве нашей страны с США в рамках НАТО и в сильной оси стабильности в более широком средиземноморском регионе. Оси стабильности, в которой Греция играет ведущую роль, идущей на юг через Кипр, Израиль, Иорданию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, которые в настоящее время участвуют в совместных учениях с нашими ВВС вместе с Соединенными Штатами и другими союзными державами",- сказал Камменос.

Вид на парламент Греции в Афинах. Архивное фото
© AFP 2018 / Aris Messinis
Компартия Греции раскритиковала "засилье страны американскими базами"
Министр отметил особую роль базы Суда на Крите в качестве главного порта альянса в Средиземном море, и сказал, что Лариса превращается в воздушный центр, который призван не только защищать суверенитет и территориальную целостность Греции, но и поддержать Альянс в более широком регионе.

"Та же ось стабильности распространяется на север с балканскими странами, с которыми мы сейчас формируем тесные отношения на военном уровне, чтобы обеспечить мир и стабильность в районах, где есть нестабильность",- сказал греческий министр.

Камменос заявил, что тесное сотрудничество с США в сфере обороны и энергетики даёт новые возможности Греции.

Антивоенные демонстрации в Афинах, Греция. 13 апреля 2018
© AP Photo / Thanasis Stavrakis
В Греции демонстранты сожгли американский флаг
"Греция в скором времени станет страной-производителем природного газа — а позднее и нефти — и особое значение имеет наше тесное сотрудничество и безопасность, которую предоставляет присутствие здесь Соединённых Штатов Америки",- сказал Камменос.

Пайетт сообщил, что американский персонал и MQ-9 развёрнуты на базе в Ларисе временно.

"Деятельность этих невооруженных MQ-9 здесь, в Ларисе, является фантастической иллюстрацией углубления нашего сотрудничества в области обороны и безопасности, которую премьер-министр Алексис Ципрас в октябре прошлого года обсуждал с президентом Трампом в Вашингтоне",- сказал Пайетт.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
что и требовалось доказать. Грекам ни в коем случае нельзя доверять в силу их двуличия.
21:28
31.05.2018
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