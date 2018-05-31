Коттарелли отказался от мандата на формирование правительства Италии

РИМ, 31 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Экономист Карло Коттарелли вернул президенту Италии Серджо Маттарелле мандат на формирование правительства, заявил генеральный секретарь канцелярии президента Уго Дзампетти.

"Как вы знаете, в последние дни была вновь открыта и конкретизирована перспектива политического правительства, и более не является необходимым формирование технического правительства", — заявил в свою очередь сам Коттарелли.

По его словам, политический кабинет министров станет "наилучшим решением для страны, устраняющим неопределенности, которые бы появились из-за новых выборов".

Выступление Дзампетти и Коттарелли, короткая речь которого завершилась аплодисментами собравшихся журналистов, транслировалось в прямом эфире телеканала Rainews24.

"Президент республики поблагодарил Карло Коттарелли за серьезное отношение к государственным институтам и постоянное внимание к национальным интересам", — заявил советник президента Джованни Грассо.

Он также объявил, что после отказа Коттарелли от мандата президент вновь вызвал в Квиринальский дворец адвоката Джузеппе Конте, которому, как ожидается, будет поручено сформировать "политический" кабинет министров. Президент примет Конте в 21.00 (22.00 мск).

Ранее в четверг "Движение 5 звезд" и партия "Лига" объявили, что достигли нового соглашения по коалиционному "политическому" правительству во главе с Конте. В совместном заявлении лидеров политических сил Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини говорилось, что в Италии "сложились условия для создания политического правительства "Движения 5 звезд" и "Лиги".

В воскресенье Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" (Д5З) и "Лигой". Фатальным препятствием стала кандидатура министра экономики. "Лига", которая совместно с "Движением" выдвинула Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику. Тогда президент принял решение создать "технический" кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли. Большинство парламентских партий заявили, что не выразят доверия его правительству, что вплотную приблизило перспективу внеочередных выборов.

После того как Маттарелла поручил формирование технического кабмина сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли, "Движение" и "Лига" предложили вернуться к идее "политического" кабинета министров, в котором пост министра экономики занял бы не Савона, а другой политик, который был бы поддержан Маттареллой.