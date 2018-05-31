В ЛНР заявили, что Киев скрывает истинные потери в Донбассе

ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко утверждает, что Киев лжет об истинных потерях украинской армии в Донбассе.

"Ряд украинских СМИ опубликовали информацию о военнослужащих ВСУ, погибших в мае на Донбассе, и в очередной раз, сами того не желая, уличили во лжи украинское командование", — заявил Марочко журналистам.

Он уточнил, что по официальным сводкам, проходившим в мае, в зоне военной операции погибло 10 военнослужащих, на два человека меньше, чем приводят СМИ.

"Что примечательно, обе цифры разнятся с данными волонтеров, работающих на Донбассе. По их данным, в мае в зоне военной операции погибли от 17 до 32 украинских военнослужащих", — уточнил представитель оборонного ведомства.