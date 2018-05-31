В Тбилиси участники митинга протеста направились к зданию парламента

ТБИЛИСИ, 31 мая – РИА Новости. Сотни участников акции протеста у здания Главной прокуратуры Грузии, в результате которой в отставку ушел глава ведомства, направились к парламенту для продолжения митинга, передает корреспондент РИА Новости.

У здания Главной прокуратуры прошел митинг, в результате которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого в центре Тбилиси в потасовке в декабре прошлого года 16-летнего подростка. По его словам, прокуратура проводит расследование данного дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Это вызвало гнев отца убитого подростка.

"Нас очень много, все мы поддерживаем не только отца убитого подростка, но и выражаем протест против всей системы. Так продолжаться не может, все мы родители, завтра такое может произойти с нашими детьми, никто не застрахован. Все виновные за необъективное расследование должны быть наказаны. Мы продолжаем акцию у здания парламента и призываем всех присоединиться к нам", — заявил РИА Новости один из участников акции.

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Шествие сопровождают бригады патрульной полиции, они пытаются обеспечить свободное передвижение автомобилей. Все больше участников присоединяются к шествию, среди них представители НПО, студенты, оппозиционеры.

Грузинские регбисты и болельщики, находящиеся на матче в Тбилиси, пообещали присоединиться к акции протеста у здания парламента. "Есть еще одна хороша новость. В эти минуты наши регбисты проводят игру, они сообщили нам, что весь стадион присоединится к нашей акции вечером в 22:00 (21:00 мск)", — заявил участник митинга во время выступления у микрофона.

Митинг проходит на проспекте Руставели у здания парламента. Все больше участников присоединяются к акции. Как передает корреспондент РИА Новости, протестующие требуют "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования".