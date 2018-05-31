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В мире

Более 90 детей заключенных в Ираке россиянок доставят на родину

20:2931.05.2018
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© AFP 2018 / Ammar Karim Члены российского дипломатического корпуса на судебном процессе над двумя гражданками России в Центральном уголовном суде в Багдаде. Архивное фотоЧлены российского дипломатического корпуса на судебном процессе над двумя гражданками России в Центральном уголовном суде в Багдаде. Архивное фото
© AFP 2018 / Ammar Karim

ГРОЗНЫЙ, 31 мая – РИА Новости. Более 90 детей, заключенных и осужденных в Ираке за участие в ИГ* россиянок, будут доставлены на родину по мере установления гражданства, заявил в четверг член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Лагерь беженцев к западу от Эрбиля. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
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В совещании, посвященном вопросу возвращения на родину детей и оказания правовой помощи осужденным в Ираке россиянкам, приняли участие представители федеральных органов власти по Чечне, правоохранительных органов, пограничной службы, правозащитники. Встреча прошла по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Всего на сегодняшний день планируется вернуть на родину 94 детей. В Россию их привезут в два этапа. Первая группа будет состоять из 49 детей, у 25 из них уже имеются все необходимые документы для возвращения", — уточнил сенатор. По его словам, дети с документами будут возвращены в Россию уже до конца июня.

Женщины с детьми в лагере беженцев в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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В тюрьмах Багдада содержатся до 70 женщин, имеющих российское гражданство
Сабсаби сообщил, что следующий этап – возвращение детей, рожденных за пределами России.

"Эта задача посложнее, 45 детей рождены за границей: 38 — в Ираке, 5 – в Турции, один в Сирии и один в Германии. Мы будем просить родственников, желательно по отцовской линии, сдать анализ на ДНК, который позволит установить факт гражданства ребенка с последующим возвращением его на родину", — подчеркнул Сабсаби. Дети будут переданы на воспитание ближайшим родственникам.

Россиянки, приговоренные к пожизненному заключению, в центральном уголовном суде Багдада, Ирак. 29 апреля 2018
© AFP 2018 / Ammar Karim
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Сенатор подчеркнул, что все дети из России находятся под российской юрисдикцией.

"Все дети находятся под нашим контролем. У нас есть письменная договоренность с властями Ирака, что русскоязычные дети ни в коем случае не будут передаваться на усыновление. По действующему законодательству Ирака, дети до трех лет находятся вместе с матерью в заключении, после этого их отдают в детские приюты. В настоящее время самому старшему ребенку исполнилось 11 лет", — уточнил Сабсаби.

Вид на Багдад. Архивное фото
© РИА Новости / А. Савин
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В Ираке россиянина приговорили к смертной казни
По его словам, всего в багдадской женской тюрьме находится 49 российских женщин, из них на длительные сроки, включая пожизненное заключение, осуждена 21 женщина. 28 ждут своей участи.

В начале марта Сабсаби сообщил РИА Новости, что в центральной женской тюрьме Багдада содержатся 57 гражданок России и около 100 их детей, помещенных туда после освобождения правительственными силами территорий, подконтрольных террористической группировке ИГ*. Сообщалось, что среди заключенных женщины из Москвы, Тюмени, Нижневартовска, Волгоградской и Брянской областей, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Татарстана.

*террористическая группировка, запрещена в РФ

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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andreas.globetrotter
чур, только этих "россиянок" не нужно везти обратно. Пусть подольше остаются там, куда отправились добровольно.
21:06
31.05.2018
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tolik.tsypuschckin
дети ни в чём не виноваты,но считаю не совсем правильным передавать их под опеку родственникам,многие из которых между прочим были вовсе не против когда их родители примкнули к террористам.не воспитают ли они им смену?может быть позволить усыновление другим людям?
20:39
31.05.2018
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