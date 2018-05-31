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"Движение 5 звезд" и "Лига" достигли нового соглашения по правительству

20:2131.05.2018
(обновлено: 20:36 31.05.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСобор Святого Петра в Риме. Архивное фотоСобор Святого Петра в Риме. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 30 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянское "Движение 5 звезд" и партия "Лига" достигли нового соглашения по коалиционному "политическому" правительству после того, как ранее на неделе президент страны Серджо Маттарелла поручил сформировать "технический" кабинет министров экономисту Карло Коттарелли.

Италия. Архивное фото
© Fotolia / Iurii
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"Сложились условия для создания политического правительства "Движения 5 звезд" и "Лиги", — говорится в совместном заявлении лидеров политических сил Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, распространенном в четверг вечером.

"Достигнуто соглашение о политическом правительстве между Д5З и "Лигой" с Джузеппе Конте в качестве премьер-министра", — отмечается в сообщении.

В воскресенье Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" (Д5З) и "Лигой". Фатальным препятствием стала кандидатура министра экономики. "Лига", которая совместно с "Движением" выдвинула Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику. Тогда президент принял решение создать "технический" кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли. Большинство парламентских партий заявили, что не выразят доверия его правительству, что вплотную приблизило перспективу внеочередных выборов.

Президент Италии Серджо Маттарелла
© AFP 2018 / TIZIANA FABI
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После этого "Движение" и "Лига" предложили вернуться к идее "политического" кабинета министров, в котором пост министра экономики занял бы не Савона, а другой политик, который был бы поддержан Маттареллой. Как сообщили источники итальянских СМИ, эту идею в президентской канцелярии восприняли с "большим вниманием".

Вскоре послу публикации совместного заявления Д5З и "Лиги" стало известно, что Коттарелли позднее в четверг прибудет в президентский Квиринальский дворец, где, как ожидается, откажется от мандата.

 

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