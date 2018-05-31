Исполнитель "убийства" Бабченко раскрыл свою личность

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинец Алексей Цымбалюк написал в фейсбуке, что является исполнителем "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.
"После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу",— написал он.
Цымбалюк отметил, что не собирается давать интервью из-за подписки о неразглашении.
Ранее стала известна личность предполагаемого организатора покушения на Бабченко. Им оказался директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман.
Во вторник власти Украины сообщили, что журналист из России Аркадий Бабченко был застрелен на лестничной клетке своего дома. На следующий день СБУ опровергла эта информацию, а сам Бабченко появился на пресс-конференции ведомства. В СБУ заявили, что на журналиста планировалось покушение, а информация о его убийстве была частью спецоперации.