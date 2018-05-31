Исполнитель "убийства" Бабченко раскрыл свою личность

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинец Алексей Цымбалюк написал в фейсбуке, что является исполнителем "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Цымбалюк пояснил, что заказчики покушения обратились к нему с предложением убить Бабченко. Предполагаемый "исполнитель" принял заказ, а затем сообщил эту информацию СБУ.

"После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу",— написал он.

Цымбалюк отметил, что не собирается давать интервью из-за подписки о неразглашении.

Ранее стала известна личность предполагаемого организатора покушения на Бабченко. Им оказался директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман.

Во вторник власти Украины сообщили, что журналист из России Аркадий Бабченко был застрелен на лестничной клетке своего дома. На следующий день СБУ опровергла эта информацию, а сам Бабченко появился на пресс-конференции ведомства. В СБУ заявили, что на журналиста планировалось покушение, а информация о его убийстве была частью спецоперации.

