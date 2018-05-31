Посол ЕС сравнил нынешние события в мире с произошедшими в 1968 году

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Посол ЕС в России Маркус Эдерер сравнил нынешние события в мире с произошедшими в 1968 году, заявив о том, что мир продолжает сталкиваться с теми же проблемами.

Эдерер заявил, что в 1968 произошли события в Чехословакии, волнения в латинском квартале в Париже, убийство президента США Кеннеди, убийство Мартина Лютера Кинга. Он добавил, что 1968 год, вероятно, был переломным в войне Вьетнама и США, а также в холодной войне между СССР и США.

"Шестьдесят восьмой год был поворотным моментом не только в европейской истории, этот год обладал мощью бури… Также (1968 год) был переворотным моментом в международных отношениях. Он отмечает начало конца холодной войны и восход нового геополитического порядка, который, кстати говоря, кажется, распадается в данный момент", — сказал он на международной конференции "Уроки: 1968".

"Серия важных сдвигов привела к переговорам (США и СССР), которые привели к серии двусторонних договоров о разоружении, которые сейчас тоже разваливаются… Какие уроки можно вынести из 1968 года применительно к сегодняшнему дню? Я ограничусь такими словами как MeToo (движение против насилия над женщинами — Ред.), Сирия, Украина, нераспространение ядерного оружия, новая холодная война. Похоже, что через 50 лет мы всё ещё сталкиваемся с некоторыми из тех же проблем прошлого", — добавил дипломат.