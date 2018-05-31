Юнкер призвал Евросоюз восстанавливать контакт с Россией

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер вновь заявил о необходимости налаживать контакт с РФ, так как есть много областей, где можно было бы сотрудничать.

"Я думаю, что нам нужно восстанавливать контакт с РФ, я не очень доволен состоянием наших отношений с РФ", — заявил он в четверг, выступая на конференции в Брюсселе, посвященной проблемам Европы.

"Мы не примем того, что РФ сделала, когда пришла в Крым или на восток Украины, но тем не менее, нужно держать в голове, что вся территория ЕС — это примерно 5,5 миллиона квадратных километров, а Россия – 17,5. Вопросы?" — сказал он, обратившись к участникам конференции.

Он отметил, что у РФ и ЕС есть много сфер, в которых можно было бы сотрудничать.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.