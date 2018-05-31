Киев уволил своего консула в Гамбурге после антисемитских высказываний

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. МИД Украины уволил украинского консула в немецком Гамбурге Василия Марущинца из-за антисемитских высказываний, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ранее украинские блогеры сообщили, что Марущинец якобы размещал в социальных сетях публикации антисемитского характера. После этого консула отозвали из Гамбурга на время служебного расследования.

Как сообщает МИД, было открыто дисциплинарное производство относительно консула, дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что его действия "расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы".

"Комиссия считает, что действия Марущинца являются несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы, и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы. Приказ об увольнении Марущинца с должности и дипломатической службы выдан 30.05.2018 года", — говорится в сообщении на сайте МИД.

При это отмечается, что копия дисциплинарного дела и результаты служебного расследования, резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будут переданы для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы.