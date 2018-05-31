В ООН согласовали с Мьянмой меморандум по возврату беженцев рохинджа

ЖЕНЕВА, 31 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Программа развития ООН согласовали с Мьянмой текст меморандума по добровольному возврату беженцев народности рохинджа, ожидается, что документ будет подписан в течение следующей недели, говорится в совместном заявлении сторон, распространенном в четверг.

"Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Программа развития ООН (ПР ООН) согласовали сегодня в Нейпьидо с правительством Республики Союза Мьянмы текст трехстороннего Меморандума о взаимопонимании. Планируется, что меморандум будет подписан в течение следующей недели, точная дата уточняется",- говорится в заявлении.

Меморандум установит рамки сотрудничества сторон для создания условий, необходимых "для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения беженцев народности рохинджа в места их происхождения по их выбору".

В УВКБ ООН подчеркивают, что пока такие условия еще не созданы, подписание Меморандума является первым шагом правительства Мьянмы в попытке изменить сложившуюся ситуацию с беженцами.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа прошлого года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.