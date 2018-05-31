Украинские силовики дважды нарушили перемирие в Донбассе в четверг

ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В ведомстве уточнили, что при обстрелах украинские силовики использовали гранатометы, БМП/БТР и крупнокалиберные пулеметы.
"Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.