МИД назвал кощунством снос памятника советским танкистам в Польше

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. МИД РФ назвал еще одним примером кощунственного и потребительского отношения польских властей к летописи Второй мировой войны снос обелиска на месте гибели советских танкистов в Западно-Поморском воеводстве в рамках "декоммунизации".
"Налицо еще один пример кощунственного, потребительского отношения польских властей к летописи Второй мировой войны", — говорится в комментарии департамента и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Обелиск был установлен в 1945 году около деревни Порост.
"Требуем от польской стороны прекращения произвола и напоминаем, что каждый новый акт узаконенного государственного вандализма глубоко и надолго травмирует двусторонние отношения", — заявили в МИД РФ.
Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".