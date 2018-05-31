МИД назвал кощунством снос памятника советским танкистам в Польше

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. МИД РФ назвал еще одним примером кощунственного и потребительского отношения польских властей к летописи Второй мировой войны снос обелиска на месте гибели советских танкистов в Западно-Поморском воеводстве в рамках "декоммунизации".

"Налицо еще один пример кощунственного, потребительского отношения польских властей к летописи Второй мировой войны", — говорится в комментарии департамента и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Обелиск был установлен в 1945 году около деревни Порост.

В комментарии отмечается, что у руководителей Польши "вошло в привычку игнорировать международные обязательства Польши" по конкретным мемориальным обязательствам. Теперь же Польша "целенаправленно истребляет советские памятники", власти страны не прислушиваются к простым полякам, возмущенным "грубой ревизией нашей общей истории".

"Требуем от польской стороны прекращения произвола и напоминаем, что каждый новый акт узаконенного государственного вандализма глубоко и надолго травмирует двусторонние отношения", — заявили в МИД РФ.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".