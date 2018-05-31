Лукашевич: в Донбассе за неделю из-за обстрелов погибли девять человек

ВЕНА, 31 мая – РИА Новости. Девять человек погибли, 17 получили ранения в Донбассе за неделю из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Киев продолжает эскалацию напряженности в Донбассе. Её цена — человеческие жизни. С 18 по 25 мая в результате непрекращающихся обстрелов ВСУ убито 9 и ранено 17 человек, разрушены десятки домостроений", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Ссылаясь на данные СММ ОБСЕ, он отметил, что за первые две недели мая в "зоне безопасности" было сконцентрировано 110 единиц военной техники ВСУ, силовики заняли участки разведения Золотое и Петровское, организовав там укрепрайоны с военной техникой.

"СММ констатирует, что в результате массированных обстрелов Горловки и её окрестностей (населенный пункт Зайцево) 18-22 мая было убито четыре мирных жителя, двое получили ранения, повреждены дома. Доклады от 24 и 26 мая подтверждают, что ВСУ вели обстрелы Горловки из 152-мм самоходных гаубиц "Акация" из населенного пункта Романовка", — добавил постпред.