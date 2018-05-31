В Ираке погибли трое турецких военных при столкновении с членами РПК

АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Трое турецких военных погибли в столкновениях с членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщил в четверг генштаб ВС Турции.

"Тридцать первого мая в ходе операции на севере Ирака три наших боевых товарища погибли при столкновении с членами сепаратистской террористической организации (РПК)", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.