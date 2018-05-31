РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В организации "убийства" Бабченко обвинили главу оружейной фирмы

Сюжет:
Инсценировка убийства Аркадия Бабченко (149)
17:1531.05.2018
(обновлено: 20:17 31.05.2018)
155516
© REUTERS / Valentyn OgirenkoБрифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Архивное фотоБрифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Архивное фото
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко оказался директором украинского предприятия по производству оружия. Об этом рассказал  его адвокат Евгений Солодко.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В досье "киллера" на Бабченко нашли несоответствия
"Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко — его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране", — написал Солодко в Facebook.

По словам адвоката, Герман известен своей помощью украинской армии. "Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", — заявил Солодко, добавив, что Герман – юрист по образованию.

Юрист также отметил, что из документов дела следует, что заказчики убийства Бабченко так и остались неустановленными, их даже не искали. А из разговоров Германа с "киллером" следует, что СБУ за последние полгода не раз обыскивала его квартиру и завод. "С сотрудниками пришлось поделиться — в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов", — пишет Солодко.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
СМИ рассказали подробности расследования покушения на Бабченко
Кроме того, из переписки Германа в мессенджерах следует, что речь убийстве вообще не шла, нет и списка потенциальных жертв, отметил адвокат.

По его словам, "киллер" в разговоре с Германом "предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, которых якобы ненавидит с 2014 года. "Провоцирует? Очень похоже", — отмечает Солодко.

"И последнее — а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен… Дело странное, но брифинг генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее", — заключает адвокат.

Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо
О смерти Аркадия Бабченко украинские СМИ, а затем и власти сообщили вечером 29 мая. Как утверждалось, его застрелили на лестничной клетке дома в Киеве. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак пояснил, что убийство было инсценировано, чтобы предотвратить покушение. Он также сообщил о задержании предполагаемого организатора преступления.

Международная федерация журналистов считает инсценировку убийства неприемлемой, "Репортеры без границ" выразили негодование в связи с тем, что это было сделано для ведения информационной войны.

В Кремле историю с "убийством" Бабченко назвали странной и отметили, что не это меняет отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно.

Несмертельный номер
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Несмертельный номер
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Nickolay Toporov
Этот Бабченко единственный кто льет грязь на Россию ? Таких огромное количество и все они не стоят ломаного гроша, вряд ли страна будет гоняться за поддонками
17:46
31.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена