В организации "убийства" Бабченко обвинили главу оружейной фирмы

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко оказался директором украинского предприятия по производству оружия. Об этом рассказал его адвокат Евгений Солодко.Facebook.
По словам адвоката, Герман известен своей помощью украинской армии. "Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", — заявил Солодко, добавив, что Герман – юрист по образованию.
Юрист также отметил, что из документов дела следует, что заказчики убийства Бабченко так и остались неустановленными, их даже не искали. А из разговоров Германа с "киллером" следует, что СБУ за последние полгода не раз обыскивала его квартиру и завод. "С сотрудниками пришлось поделиться — в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов", — пишет Солодко.
По его словам, "киллер" в разговоре с Германом "предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, которых якобы ненавидит с 2014 года. "Провоцирует? Очень похоже", — отмечает Солодко.
"И последнее — а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен… Дело странное, но брифинг генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее", — заключает адвокат.
Международная федерация журналистов считает инсценировку убийства неприемлемой, "Репортеры без границ" выразили негодование в связи с тем, что это было сделано для ведения информационной войны.
В Кремле историю с "убийством" Бабченко назвали странной и отметили, что не это меняет отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно.