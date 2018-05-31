В организации "убийства" Бабченко обвинили главу оружейной фирмы

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко оказался директором украинского предприятия по производству оружия. Об этом рассказал его адвокат Евгений Солодко.

"Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко — его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране", — написал Солодко в Facebook

По словам адвоката, Герман известен своей помощью украинской армии. "Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", — заявил Солодко, добавив, что Герман – юрист по образованию.

Юрист также отметил, что из документов дела следует, что заказчики убийства Бабченко так и остались неустановленными, их даже не искали. А из разговоров Германа с "киллером" следует, что СБУ за последние полгода не раз обыскивала его квартиру и завод. "С сотрудниками пришлось поделиться — в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов", — пишет Солодко.

Кроме того, из переписки Германа в мессенджерах следует, что речь убийстве вообще не шла, нет и списка потенциальных жертв, отметил адвокат.

По его словам, "киллер" в разговоре с Германом "предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, которых якобы ненавидит с 2014 года. "Провоцирует? Очень похоже", — отмечает Солодко.

"И последнее — а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен… Дело странное, но брифинг генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее", — заключает адвокат.

О смерти Аркадия Бабченко украинские СМИ, а затем и власти сообщили вечером 29 мая. Как утверждалось, его застрелили на лестничной клетке дома в Киеве. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак пояснил, что убийство было инсценировано, чтобы предотвратить покушение. Он также сообщил о задержании предполагаемого организатора преступления.

Международная федерация журналистов считает инсценировку убийства неприемлемой, "Репортеры без границ" выразили негодование в связи с тем, что это было сделано для ведения информационной войны.

В Кремле историю с "убийством" Бабченко назвали странной и отметили, что не это меняет отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно.