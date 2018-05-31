В Лондоне появился "русский медведь", который предлагает людям обниматься

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На улицах Лондона появился неизвестный в костюме медведя с плакатом "Медведь из России: обнимите меня". Люди охотно соглашались на его предложение. Акцию запечатлели на видео и опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, как прохожие с радостью подходят к "зверю", обнимаю его и делают селфи. В конце ролика появляется надпись: "Друзья, спасибо за дружеские объятия русского медведя! Очень ждем вас на Чемпионате мира по футболу 2018 в России!".

Британские власти уже призвали болельщиков, собирающихся в Россию на мировое первенство, не размахивать национальным флагом и опасаться "футбольных хулиганов". Между тем, российские болельщики заверили англичан, что им нечего опасаться.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Финальный матч пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники".