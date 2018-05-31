МИД Франции осудил решение Израиля о новых постройках на Западном берегу

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж осуждает решение израильских властей, разрешивших возведение нового жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Неделю назад министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал внести на утверждение планы возведения в еврейских поселениях Западного берега реки Иордан 2,5 тысячи единиц жилья, больше половины из которых намечены к немедленной реализации.

"Франция осуждает принятые израильскими властями решения по разрешению строительства почти 2 тысяч домов в 30 различных колониях на Западном берегу, в частности 92 домов близ особо чувствительной зоны Е1", — говорится в коммюнике.

В ведомстве отмечают, что "колонизация идет вразрез с международным правом". "В любой форме она представляет фактическую аннексию Западного берега реки Иордан… препятствует поиску устойчивого и справедливого мирного решения", — считают в МИД Франции.

Дипломаты отмечают, что "приоритет Франции заключается в сохранении решения о создании двух государств и содействии в возобновлении решающих переговоров".

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.