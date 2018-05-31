Более 70% американцев считают, что Трамп злоупотребляет Twitter

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более 70% жителей США считают, что президент Дональд Трамп злоупотребляет использованием Twitter, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Politico и компанией Morning Consult.

Как следует из результатов опроса, 72% опрошенных считают, что Трамп слишком часто использует Twitter . Отмечается, что данный показатель на 3% выше, чем в прошлом июне.

Кроме того, 62% американцев считают, что использование Twitter Трампом является "чем-то негативным". Отмечается, что среди сторонников республиканской партии 58% считают, что Трамп злоупотребляет социальной сетью, однако только 38% из них полагают, что это "нечто негативное" и "вредит его программе действий".

Опрос проводился с 23 по 29 мая. В нем приняли участие 1995 человек. Погрешность составляет плюс-минус 2%.