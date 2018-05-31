КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщается на странице суда в Facebook.

В сообщении называется имя задержанного — Борис Герман. Его подозревают в "организации подготовки к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека".

Адвокат Евгений Солодко рассказал о Германе в Facebook. По его словам, это исполнительный директор совместного с Германией предприятия "Шмайсер" — единственного негосударственного предприятия по производству оружия на Украине.

При этом адвокат утверждает, что Герман известен помощью украинской армии. "Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", — написал адвокат. Он добавил, что у Германа дома и на предприятии неоднократно проводились обыски.



© РИА Новости / Виталий Подвицкий Несмертельный номер В Кремле заявили, что украинские власти должны ответить за обвинения в причастности России к покушению, иначе они будут выглядеть как "британские коллеги" в деле с отравлением Скрипалей.

Двадцать девятого мая украинские СМИ, а затем и официальные лица сообщили, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили у дверей его киевской квартиры. Однако на следующий день выяснилось, что он жив, а убийство было инсценировано для того, чтобы предотвратить покушение. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал заказчиком украинца, "завербованного российскими спецслужбами".