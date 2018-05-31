В СПЧ призвали активизировать действия по защите соотечественников

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. России пора становиться инициатором проведения международных правозащитных конференций и переходить в активную стадию защиты прав своих соотечественников во всем мире, для этого в том числе нужен аудит государственной политики в этой сфере, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

"Нам уже необходимо выступать инициаторами проведения соответствующих крупных международных совещаний по состоянию дел по правам человека, даже в той же Европе, в Америке. Нам необходимо более активно защищать соотечественников по всему миру… Нужно занимать более активную позицию и требовать", — сказал Борисов в четверг на расширенном заседании Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

"Нужно действительно более тщательно посмотреть, провести аудит вот этой проблематики и предлагать определённые поправки для более активных действий, в том числе и поддержку российских НПО в рамках защиты фундаментальных прав человека", — добавил он.

Со своим коллегой согласен и член СПЧ Александр Брод.

"Нужно думать о создании сетевых международных правозащитных организаций, в которые входили бы зарубежные политики, которые хотят добиваться правды, зарубежные правозащитники, журналисты, эксперты: нужно работать со здравыми людьми во всех странах, которые готовы к этому сотрудничеству", — говорит Брод.

Член СПЧ заявил также о необходимости оказания системной поддержки профильным и российским НПО, по его словам, на ближайшей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Брод намерен поднять этот вопрос.

"В качестве (ещё одного — прим) предложения — Провести аудит нашей политики, направленной на защиту соотечественников и россиян", — сказал Брод.

Руководитель редакции Украина.ру (МИА "Россия сегодня") Искандер Хисамов в свою очередь отметил, что в сегодняшней ситуации, когда Киев занимается "тестированием" нашей страны "на болевой порог", принимая решения о блокировке сайтов российских СМИ и арестовывая их сотрудников, нужно выработать "новую повестку".

"Информационное поле Украины выжжено полностью. Оно совершенно антироссийские и мобилизованное на войну с Россией. Заблокированы все практически СМИ, которые что-то вещают на Украину, включая сайт Украина.ру, и сейчас в целом сайт "России сегодня" тоже перекрыт. Нам остаётся либо смотреть на это дело, либо какую-то новую повестку вырабатывать", — добавил он.