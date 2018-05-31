Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018

БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) считает инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине неприемлемой.

"Бабченко все еще жив и может продолжать заниматься своей профессией, это отличная новость. Однако, распространяя ложные показания о его убийстве, украинские власти серьезно подорвали достоверность информации и их коммуникация может быть воспринята как пропагандистская операция", — заявил президент IFJ Филипп Лерут.

Генсек организации Энтони Белланжер подчеркнул, что недопустимо лгать журналистам и вводить в заблуждение "миллионы граждан, которые были справедливо тронуты этим так называемым убийством".

"Неприемлемо инсценировать смерть журналиста, тем более что каждую неделю, начиная с января, погибают по два работника СМИ, как показал последний случай в Мексике 29 мая", — добавил Белланжер.

Международная федерация журналистов насчитывает 600 тысяч членов в 146 странах.

Инсценировка убийства

Во вторник вечером украинское МВД сообщило о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. Информацию распространили в СМИ, многие из которых напечатали некрологи в связи с его смертью. Был опубликован фоторобот подозреваемого.

На следующий день журналист появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак поздравил его с "третьим рождением".

По словам Грицака, СБУ заранее получила информацию о том, что Бабченко собираются убить, и предотвратила это. Заказчиком он назвал украинца, "завербованного российскими спецслужбами".

В Кремле заявили, что украинские власти должны ответить за свои слова о причастности России к покушению, иначе они будут выглядеть как "британские коллеги".