БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) считает инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине неприемлемой.
Генсек организации Энтони Белланжер подчеркнул, что недопустимо лгать журналистам и вводить в заблуждение "миллионы граждан, которые были справедливо тронуты этим так называемым убийством".
"Неприемлемо инсценировать смерть журналиста, тем более что каждую неделю, начиная с января, погибают по два работника СМИ, как показал последний случай в Мексике 29 мая", — добавил Белланжер.
Международная федерация журналистов насчитывает 600 тысяч членов в 146 странах.
Инсценировка убийства
На следующий день журналист появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак поздравил его с "третьим рождением".
По словам Грицака, СБУ заранее получила информацию о том, что Бабченко собираются убить, и предотвратила это. Заказчиком он назвал украинца, "завербованного российскими спецслужбами".
В Кремле заявили, что украинские власти должны ответить за свои слова о причастности России к покушению, иначе они будут выглядеть как "британские коллеги".