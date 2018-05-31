Люди, которые носят очки, умнее людей с хорошим зрением, выяснили ученые

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Слабое зрение и необходимость носить очки могут быть связаны с более высоким уровнем интеллекта. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдинбурга, изучившие генетические данные более 300 тысяч человек. Результаты исследований они опубликовали в журнале Nature Communications.

Всего ученые обнаружили 148 генетических локусов (местоположения гена на генетической карте. — Прим. ред.), связанных с когнитивными способностями, и оценили, как различные факторы (от силы хвата до депрессии) влияют на интеллект.

Они обнаружили следующую закономерность: у самых умных испытуемых выше была вероятность наличия гена, обуславливающего необходимость ношения очков.

Ученые также обнаружили взаимосвязи между высоким уровнем интеллекта и высокой продолжительностью жизни, сниженным риском заболеть раком легких, более крепкой психикой и более здоровыми сосудами.

"Это исследование выявило множество генетических различий, связанных с наследованием умственных способностей", — отметила доктор Гейл Дэвис, возглавляющая группу ученых.

Ряд более ранних исследований показывал, что люди, которые носят очки, воспринимаются другими как более умные, надежные, трудолюбивые и честные.