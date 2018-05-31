КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков сказал, что удивлен реакцией международных организаций на спецоперацию с участием Аркадия Бабченко.

"Вы что хотели, чтоб Бабченко был убит и вы, Amnesty International или "Репортеры без границ" на этом примере говорили: вот у нас еще один погибший журналист?" — сказал Аваков.

По его словам, "если бы была такая возможность… мы бы делали так каждый день".

Кроме того, глава МВД заявил, что спецслужбы больше не будут руководствоваться общественным мнением о них.

Во вторник МВД Украины сообщило, что Аркадия Бабченко убили выстрелами в спину на лестничной площадке дома в Киеве.

На следующий день СБУ заявила, что информация об убийстве была частью спецоперации, а Бабченко жив. Позднее он сам выступил на пресс-конференции перед журналистами.