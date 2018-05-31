Во Львове проверяют информацию о минировании восьми бизнес-центров

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Полицейские проверяют сообщение о минировании восьми бизнес-центров в Львове, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее на сайте Львовского городского совета появилась информация о том, что неизвестные заминировали пять бизнес-центров во Львове.

"Сегодня, 31 мая, в полицию обратились сотрудники центра безопасности города, которые сообщили, что около 11.00 (совпадает с мск) они получили электронное письмо с информацией о минировании восьми зданий львовских бизнес-центров", — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители проводят эвакуацию людей, на месте происшествий работают эксперты, кинологи и следственно-оперативные группы. "Сейчас устанавливается личность анонима, решается вопрос об возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.