В досье "киллера" на Бабченко нашли несоответствия

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи сети обратили внимание на несоответствия в досье на журналиста Аркадия Бабченко, которое якобы получил киллер от задержанного организатора "убийства".

В опубликованном на сайте СБУ документе указан московский адрес и российский номер мобильного телефона, в то время как покушение готовилось в Киеве.

Вечером 29 мая МВД Украины сообщило о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день оказалось, что журналист жив, а покушение на него было инсценировкой СБУ.

Глава ведомства Василий Грицак пояснил, что спецслужбы получили информацию о готовящемся покушении на Бабченко и предотвратили его. Заказчиком он назвал украинца, "завербованного российскими спецслужбами".

Предполагаемый организатор убийства, в свою очередь, заявил, что некоторое время назад к нему обратились сотрудники правоохранительных органов, которые предложили поучаствовать в контрразведывательной операции. Он согласился, а потом с удивлением узнал, что СБУ обвиняет его в сотрудничестве с российскими спецслужбами.