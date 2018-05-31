Участники Совета Россия-НАТО обсудили пути снижения напряженности

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Участники Совета Россия-НАТО изложили на встрече в Брюсселе свои оценки факторов, влияющих на ситуацию в сфере военной безопасности в Евроатлантике, обсудили пути снижения напряженности и обменялись данными по предстоящим в этом году учениям, сообщила в четверг пресс-служба постпредства РФ при альянсе.

"В Брюсселе проведено очередное заседание Совета Россия-НАТО. Члены СРН изложили свои оценки факторов, влияющих на ситуацию в сфере военной безопасности в Евроатлантике, обсудили пути снижения нынешней напряженности и предотвращения опасных инцидентов", — говорится в поступившем сообщении по итогам консультаций.

"В интересах повышения предсказуемости военной деятельности и в соответствии с зарекомендовавшей себя практикой, состоялся обмен брифингами по предстоящим в этом году значимым учениям вооруженных сил стран-членов НАТО и России", — отмечено в нем.