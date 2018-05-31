Во Франции прокомментировали признание Сирией Абхазии и Южной Осетии

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. МИД Франции выступает за территориальную целостность и суверенитет Грузии и считает нарушением международного права признание лиц, де-факто управляющих Абхазией и Южной Осетии.

Во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили, что Сирия признала независимость двух республик. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

"Во время своего недавнего визита в Тбилиси (глава МИД Франции) Жан-Ив Ле Дриан напомнил о приверженности Франции уважать независимость, территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах международно признанных границ. Любое признание лиц, осуществляющих де-факто власть над грузинскими регионами — Абхазией и Южной Осетией, в этом отношении является нарушением международного права", — сказал на брифинге в четверг представитель МИД Франции, комментируя признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.