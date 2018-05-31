Порошенко назвал неприемлемой капитуляцию Киева в Донбассе

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает приемлемой как идею военного наступления Киева в Донбассе, так и вариант капитуляции Киева для разрешении конфликта.
Также президент заявил, что будет делать все для того, чтобы в Донбасс пришел мир, но мир не означает "сдать украинскую землю", но означает, что Киев должен вернуть Донбасс и Крым.
"И первый шаг к миру — это решение СБ ООН о введении миротворческого контингента на востоке нашего государства", — сказал президент.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Порошенко заявил, что минские соглашения в части безопасности невозможно выполнить без размещения миротворческой миссии в Донбассе.