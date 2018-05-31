Суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве школьников в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 31 мая – РИА Новости. Тбилисский городской суд частично оправдал обвиняемых по делу о зверском убийстве 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на адвокатов задержанных.
Решение о мере наказания суд огласит позже.
Шокированный решением суда отец убитого Заза Саралидзе призвал население Грузии поддержать его. При этом ранее он говорил, что органы правопорядка задержали не всех виновных. Он обвинил прокуратуру в том, что она покрывает сына своего бывшего сотрудника.
Недовольна решением суда и прокуратура Грузии. Обвинители заявили, что намерены обжаловать его.
Дадунашвили скончался на месте, а Саралидзе — позже в больнице. Прибывшая на место полиция сразу же арестовала одного обвиняемого, но второму удалось скрыться. Он сдался лишь через несколько дней после случившегося.
Среди орудий убийства, которые полиция изъяла в качестве вещественных доказательств, были два ножа.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия>>