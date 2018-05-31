Порошенко подписал указ об укреплении статуса украинского языка

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг подписал указ о мерах относительно укрепления в стране статуса украинского языка и содействия создания единого украинского культурного пространства.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. С 8 октября 2017 года на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.

"Я принял решение и подписываю указ о том, с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтоб язык защитить",- сказал Порошенко во время выступления на школьной линейке в Ивано-Франковске, которое транслировали украинские телеканалы.

После этого президент в эфире подписал соответствующий указ.

При этом, по его словам, пять лет назад на украинском телевидении и радио практически не использовали украинский язык.