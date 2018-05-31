Призывавший к нападению на принца Джорджа британец признал себя виновным

ЛОНДОН, 31 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Британец, призывавший в соцсетях к нападению на четырехлетнего принца Джорджа, а также распространявший рекомендации о подготовке терактов, признал себя виновным в ходе судебного заседания в четверг.

Обвиняемый 32-летний Хуснейн Рашид, который открыто поддерживал запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ*, в зале суда неожиданно признал свою вину, завершив тем самым судебное разбирательство.

Подсудимый, который на протяжении нескольких месяцев отрицал свою вину, признал, что в специальной группе в Telegram он призывал сторонников ИГ* организовывать теракты, а также нападение на четырехлетнего принца Джорджа.

По данным следствия, Рашид, арестованный в ноябре прошлого года, отправил и получил около 290 тысяч сообщений в социальных сетях, фактически создавая "онлайн-инструментарий" для потенциальных террористов. В сообщениях он давал рекомендации, каким образом нападать на прохожих, на транспорт, в частности, используя оружие, а также как использовать лазеры при нападении на самолеты.

Подсудимому были предъявлены обвинения в поощрении нападений во время чемпионата мира по футболу в России, пасхального парада в Ватикане, парада в честь Хэллоуина на Манхэттене и во время парламентских выборов 2017 года в Великобритании. Следствие также располагает доказательствами, что Рашид призывал вводить яд в мороженое в супермаркетах и планировал поехать в Сирию.

*Террористическая организация, запрещенная в России