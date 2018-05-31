ЕСПЧ обязал Румынию выплатить 100 тысяч евро заключенному тюрьмы ЦРУ

КИШИНЕВ, 31 мая — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Румынию выплатить компенсацию в размере 100 тысяч евро заключенному, которого подвергали пыткам в секретной тюрьме ЦРУ, находящейся в Бухаресте, сообщает местный телеканал Digi 24.

"Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал в четверг Румынию выплатить компенсацию ущерба в размере 100 тысяч евро предполагаемому террористу, члену "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ), находящемуся сейчас в тюрьме Гуантанамо, который подвергался пыткам в секретной тюрьме ЦРУ в Румынии", — сообщает телеканал.

Румынское государство отрицает существование тюрем ЦРУ на своей территории.

ЕСПЧ установил, что Румыния виновна в нарушении многих прав человека. Мужчина заявил, что подвергался пыткам в центре ЦРУ, находящемся в Бухаресте. Суд просит провести расследование и наказать ответственных румынских чиновников. Решение может быть опротестовано.

Произошло это в период с июня 2003 по сентябрь 2006. Член "Аль-Каиды" Абд аль-Рахим аль-Нашир был привезен в Румынию после того, как его захватили в плен в Ираке американские военные. Он отбывает наказание в Гуантанамо за убийство 17 американских военных в атаке на эсминец USS Cole в 2000 году.