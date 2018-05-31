Мужчина, совершивший нападение в поезде в Германии, был беженцем из Эритреи

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мужчина, совершивший нападение в поезде в Германии и ликвидированный полицией, оказался беженцем из Эритреи, сообщило агентство DPA.

В среду вечером в районе города Фленсбург между двумя пассажирами поезда, следовавшего из Кельна, возник конфликт, один из них ранил другого ножом. Находившаяся в этот момент в поезде сотрудница полиции ликвидировала нападавшего, но он он успел ранить ее. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице, угрозы их жизни нет.

Прокуратура подтвердила таблоиду Bild, что речь идет о 24-летнем просителе убежища из Африки. Мужчина проживал в земле Северный Рейн-Вестфалия и имел временное разрешение на проживание в Германии. Личность нападавшего будет установлена в четверг в ходе вскрытия.