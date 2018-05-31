В Хорватии полиция ранила детей-мигрантов в погоне за контрабандистом

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Двое детей-мигрантов были ранены в Хорватии в ночь на четверг, когда сотрудники полиции муниципалитета Задар задерживали контрабандиста на грузовом автомобиле, сообщила полиция.

В ночь на четверг около 22.00 (23.00 мск) в районе поселка Доньи-Срб вблизи государственной границы полицейские заметили небольшой грузовой фургон с иностранными номерами, ехавший со стороны Боснии и Герцеговины. Водитель дважды отказался остановиться для проверки груза.

"Сотрудники полиции в районе Раштеле поставили пикет и световыми и звуковыми сигналами попытались остановить фургон. Водитель не остановился и продолжил ехать на сотрудников полиции, которые в целях самообороны открыли огонь по автомобилю. Водитель выпрыгнул из кабины и побежал в лес, в кузове были обнаружены 29 граждан разных государств, среди которых двое детей с огнестрельными ранениями и несколько человек с травмами от небезопасной езды", — приводит Jutarnji list сообщение задарского управления полиции.

Уточняется, что раненые мигранты 12-ти лет были доставлены в местную больницу, их жизни находятся вне опасности. Остальные граждане Ирака и Афганистана задержаны за нелегальный переход госграницы. О поимке контрабандиста не сообщается.