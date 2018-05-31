В Польше разбился легкомоторный самолет

ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета в Лодзинском воеводстве Польши, сообщил журналистам в четверг представитель государственной пожарной службы в Ловиче (город, входящий в воеводство) старший капитан Аркадиуш Маковский.
"По прибытии на место врачи из команды скорой медицинской помощи констатировали смерть двух человек, предположительно мужчин, которые находились внутри разбитого самолета. В настоящее время мы ждем прибытие прокурора", — сказал Маковский.