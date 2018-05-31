Саудовская Аравия готова к сотрудничеству в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия готова сотрудничать со всеми странами в вопросах борьбы с терроризмом, заявил РИА Новости саудовский посол в Москве Раид Бен Халид Кримли.

"Мы готовы сотрудничать со всеми международными субъектами в отношении борьбы с экстремизмом и терроризмом", — заявил Кримли, отвечая на вопрос, проводит ли Вашингтон переговоры с Эр-Риядом о том, чтобы разместить в Сирии силы Саудовской Аравии или другой ближневосточной страны.

Кримли добавил, что у Эр-Рияда "одни их самых жестких законов для предотвращения финансирования экстремизма, для того, чтобы признать преступником и наказать любого саудовца, кто участвует в любом иностранном конфликте без исключения".

Посол также отметил, что Саудовская Аравия "с самого начала участвовала в коалиции против ИГ*".

*Террористическая организация, запрещенная в России