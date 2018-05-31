Украинские силовики обстреляли автомобили ОБСЕ и МЧС ДНР

ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли колонну автомобилей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС ДНР, заявил журналистам представитель самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Пересменка (рабочие смены станции — ред.) снова под угрозой", — подчеркнул представитель ДНР.
По его словам, колонна ехала в направлении станции из Ясиноватой.
"Из одного блиндажа вооруженных сил Украины, пролегающего с западной стороны дороги, вышел украинский военнослужащий и открыл прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении двигавшегося автомобиля МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений", — пояснили в представительстве.
Сейчас инженеры МЧС ДНР ведут противоминные работы, чтобы сотрудники ОБСЕ могли безопасно проехать к фильтровальной станции.
Неспокойный район
Станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей по обе стороны линии соприкосновения. При этом за время конфликта ее работа неоднократно приостанавливалась из-за обстрелов.
На переговорах в Минске Россия предложила сторонам конфликта развести силы в районе станции.