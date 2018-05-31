Украинские силовики обстреляли автомобили ОБСЕ и МЧС ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (409)

ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли колонну автомобилей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС ДНР, заявил журналистам представитель самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Инцидент произошел около 10:00 в районе Донецкой фильтровальной станции, никто не пострадал.

"Пересменка (рабочие смены станции — ред.) снова под угрозой", — подчеркнул представитель ДНР.

По его словам, колонна ехала в направлении станции из Ясиноватой.

"Из одного блиндажа вооруженных сил Украины, пролегающего с западной стороны дороги, вышел украинский военнослужащий и открыл прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении двигавшегося автомобиля МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений", — пояснили в представительстве.

Сейчас инженеры МЧС ДНР ведут противоминные работы, чтобы сотрудники ОБСЕ могли безопасно проехать к фильтровальной станции.

Неспокойный район

Накануне спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в Донбассе продолжаются нарушения режима прекращения огня вблизи Донецкой фильтровальной станции.

Станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей по обе стороны линии соприкосновения. При этом за время конфликта ее работа неоднократно приостанавливалась из-за обстрелов.

На переговорах в Минске Россия предложила сторонам конфликта развести силы в районе станции.