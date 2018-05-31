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Лидер испанских социалистов призвал Рахоя уйти в отставку

12:4731.05.2018
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© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Испании Марианно Рахой. Архивное фотоПремьер-министр Испании Марианно Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Paul White

МАДРИД, 31 мая – РИА Новости. Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес призвал премьера Мариано Рахоя добровольно подать в отставку.

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© REUTERS / Alessandro Bianchi
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"Господин Рахой, вы готовы подать в отставку? Подайте в отставку, и этот вотум недоверия закончится сегодня, здесь и сейчас. Пока вы остаетесь председателем правительства, это наносит вред нашей стране и является балластом для вашей собственной партии", — заявил Санчес, выступая в конгрессе на обсуждении предложения социалистов о вотуме недоверия действующему правительству.

Санчес считает, что реакция премьера на судебный приговор по антикоррупционному делу "Гюртель" "недостойная". "Ваш ответ, ваша реакция на приговор противоречит здравому смыслу, это оскорбляет пост, который вы занимаете", — сказал Санчес, заявив, что "страна устала от коррупции".

Он добавил, что в случае прихода к власти готов объявить о проведении новых выборов.

Лидер ИСРП также пообещал сохранить бюджет на нынешний год, утвержденный на прошлой неделе парламентом. Это обещание может стать ключевым при голосовании депутатов – поскольку это требование выдвигала "Баскская националистическая партия" как условие поддержки вотума недоверия, от которого зависят итоги голосования. "Я обещаю выполнять обязательства перед ЕС, мы хотим сохранить государственный бюджет, принятый этой палатой для гарантий управления страной", — сказал Санчес.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Paul White
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Он также сообщил о намерении "установить диалог между правительством и новым правительством Каталонии".

В четверг конгресс депутатов испанского парламента начал обсуждать предложение Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) – крупнейшей оппозиционной политической силы страны – о вынесении вотума недоверия действующему правительству правой Народной партии (НП). Причиной послужил приговор, вынесенный 24 мая Национальным судом Испании по одному из самых громких антикоррупционных процессов — основному эпизоду "дела Гюртель", в котором оказались замешаны предприниматели и бывшие члены правящей Народной партии.

Лидеру социалистов Педро Санчесу, претендующему на пост премьера, для вынесения вотума недоверия необходимо абсолютное большинство — 176 голосов. ИСРП имеет в парламенте 84 мандата, скорее всего, за проголосуют Podemos с еще 67 голосами, центристская партия "Граждане" проголосует против, поскольку требует от Рахоя добровольно уйти в отставку и объявить о проведении досрочных выборов и не готова поддержать Санчеса на посту премьера. Итоги голосования зависят от националистических партий, представленных в парламенте.

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