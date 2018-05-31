ЕСПЧ подтвердил, что на территории Литвы размещалась секретная тюрьма ЦРУ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ЕСПЧ подтвердил, что Литва размещала на своей территории секретную тюрьму ЦРУ, говорится в решении суда, поступившем в РИА Новости.

В августе 2009 года американский телеканал ABC сообщил, что литовские чиновники в 2004–2006 годах предоставили ЦРУ здание недалеко от Вильнюса для содержания до восьми пленных членов "Аль-Каиды". Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне провел расследование и пришел к выводу, что в Литве были созданы условия для существования секретной тюрьмы ЦРУ, а в 2005 и 2006 годах в стране приземлялись самолеты ЦРУ, которые не досматривались таможней. Однако вопрос о том, ввозились ли в страну заключенные, так и остался открытым, в частности из-за отказа США предоставить какую-либо информацию по этому поводу.

В июне 2016 года Литва выступила в ЕСПЧ с заявлением о том, что секретной тюрьмы ЦРУ, в которой содержались лица, подозреваемые в терроризме после терактов в США в сентябре 2001 года, на территории балтийской республики нет.

Иск подал подозреваемый в терроризме гражданин Саудовской Аравии Зайн Ал-Абидин Мухаммад Хусейн, больше известный как Абу Зубайда. Он заявил о том, что Литва предоставила ЦРУ свою территорию в рамках секретной программы. Он также жаловался на то, что подвергся жестокому обращению и пыткам. Зубайда посчитал, что Литва не смогла провести эффективное расследование его утверждений. Он обвиняется в причастности к организации террористических актов в США 11 сентября 2001 года, когда погибли около трех тысяч человек.

"В сегодняшнем постановлении Палаты Европейский суд по правам человека единогласно отметил нарушения статьи 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о правах человека из-за неспособности правительства эффективно расследовать утверждения господина Хусейна и его соучастии в действиях ЦРУ, которые привели к жестокому обращению", — отмечается в решении суда.

Суд также указал на нарушение статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 (право на уважение частной жизни) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

"Суд не получил доступа к господину Хусейну, поскольку он все еще удерживается властями США", — отмечается в решении.

Страсбургскому суду пришлось подтверждать факты в разных источниках, в частности, обратиться к докладу Комитета Сената США о пытках ЦРУ, который был выпущен в декабре 2014 года. Он также заслушал свидетельские показания свидетелей.

"Суд пришел к выводу о том, что Литва размещала секретную тюрьму ЦРУ в период с февраля 2005 года по март 2006 года… ", — отмечается в решении.

Страсбургский суд постановил, что Литва должна выплатить 130 тысяч евро Абу Зубайде.

К аналогичным выводам Суд нашел в деле "Аль-Нашири против Румынии".