МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко странной историей.

"Мы не будем комментировать никак. История по меньшей мере странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, что человек жив", — сказал он журналистам.

Он добавил, что это не меняет отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно.

Во вторник МВД Украины сообщило, что Аркадия Бабченко убили выстрелами в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.

На следующий день СБУ заявила, что информация об убийстве была частью спецоперации, а Бабченко жив. Позднее он сам выступил на пресс-конференции перед журналистами.